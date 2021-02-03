Mersin karayoluna düşen kayanın kaldırılması için çalışmalar sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersin karayoluna düşen kayanın kaldırılması için çalışmalar sürüyor

03.02.2021 14:22 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:27
Mersin karayoluna düşen kayanın kaldırılması için çalışmalar sürüyor

Mersin D400 karayoluna düşüp, ulaşıma kapatan kayanın kaldırılması için çalışmalar bugün de devam etti.

Mersin D400 karayoluna düşüp, ulaşıma kapatan kayanın kaldırılması için çalışmalar bugün de devam etti. Kayanın kaldırılması için kontrollü şekilde dinamitli patlatma çalışması yapıldı.

?Antalya- Mersin D400 karayolunun Gazipaşa- Anamur arasındaki bölümünde pazar günü öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Yolun 30'uncu kilometresinde yerinden kopan dev kaya parçası asfalta düşerek yolu kapattı. Karayolları ekiplerinin 15 saatlik çalışması sonucunda kayanın bir kısmı kırılarak yolun tek şeridi ulaşıma açıldı. Karayollarının tespit çalışmasında kayanın tehlike oluşturduğu raporuyla, yolun diğer şeridinin açılması ve mevcut ana kaya parçasında bulunan yarıkların tamamen yok edilmesi için dinamitle parçalanarak yok etme çalışması başlatıldı.

Bugün sabah erken saatlerde başlatılan dinamit çalışması nedeniyle yol jandarma tarafından tamamen trafiğe kapatıldı. Yapılan çalışmanın ardından yol tek şeritten trafiğe açıldı.

Kayayı kaldırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.


Mersin karayoluna düşen kayanın kaldırılması için çalışmalar sürüyor
Mersin karayoluna düşen kayanın kaldırılması için çalışmalar sürüyor
Mersin karayoluna düşen kayanın kaldırılması için çalışmalar sürüyor
Mersin karayoluna düşen kayanın kaldırılması için çalışmalar sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yücel BULUT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Guy Ritchie İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Ünal Karaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin karayoluna düşen kayanın kaldırılması için çalışmalar sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 14:47:14. #1.16#
title