: Mersin kadınlar, kent ulaşımında direksiyon sallamak için ter döktü

24.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:47

Kadınlar, kent ulaşımında direksiyon sallamak için ter döktü

MERSİN'de otobüs şoförlüğü için sınava giren 25 kadının araca hakimiyetleri, dikkatleri ve kurallar karşısındaki duyarlılıkları ölçüldü.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, bünyesine 184 yeni otobüs şoförü alarak iş arayanlara istihdam sağlarken, kent içi toplu taşıma hizmetinin de kalitesini artırmayı amaçlıyor. 10 Şubat'ta otobüs şoförü alımı için ilana çıkan Büyükşehir Belediyesi, 17 Şubat'ta Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda 27'si kadın, 717'si erkek olmak üzere toplam 744 kişiyle mülakat gerçekleştirdi. Mülakatlar sonucu direksiyon sınavına girmeye hak kazanan 25'i kadın 425'i erkek toplam 450 aday direksiyon sınavına alındı. 2'si eğitim, 5'i sürüş otobüsü olmak üzere toplam 7 otobüsle gerçekleştirilen 2 gün süren direksiyon sınavı 4 oturumda gerçekleşti. Sınav öncesi adaylara aracın sürücü kabininde yer alan düğmelerin fonksiyonları anlatıldı. Direksiyon sınavına ilk olarak kadın adaylar alındı. Sınavda adayların araca hakimiyetleri, dikkatleri ve kurallar karşısındaki duyarlılıkları ölçüldü. Adaylara kavşaktan dönüş, durağa yanaşma, duraktan engelli yolcu alma, doğru sollama ve geri gidiş gibi uygulamaların yaptırıldığı sınavda, ilk 184'e girecek adaylar işe alınmaya hak kazanacak.

Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförlüğü için sınava giren 25 kadın adaydan Merve Sağ (29), 18 yaşından beri araç kullandığını belirterek, "Ben bu işi erkek işi olarak görmüyorum ve başaracağıma inanıyorum. Bence artık eşitliğin oluşması gerekiyordu ve başkanımız kentimizde bunu sağlamaya başladı. Ben de erkek işi olarak görülen bu işi başararak, devamlılığı sağlamak istiyorum. Biz kadınlar hiçbir şey olamayacakmışız gibi hissediyoruz ve özgüven düşüklüğü yaşıyoruz ya da bir şekilde önümüze engeller konuyor. Ama başkanımız kadınlara bu imkanı sağladı" diye konuştu.

Adaylardan 3 çocuk annesi Meryem Fedakar da ikisi üniversite, biri de ilköğretim öğrencisi olan çocuklarının eğitim masraflarını karşılayabilmek için işe başvurduğunu söyledi. 10 yıllık şoförlük tecrübesi olduğunu belirten Fedakar, "Başkanım böyle bir fırsat vermiş, ben de bu fırsatı değerlendirmek istedim. Oğullarım üniversiteyi bitirene kadar onlara destek olmak istedim. Eşim emekli, az bir maaş alıyor. Bir kadın olarak ben de ekonomik özgürlüğümü elime almak istedim" diye konuşurken, Raziye Yıldırım (28) ise, "Daha önce otobüs şoförü kadınları görüyordum, hoşuma gidiyordu, hevesleniyordum. Bu işi ben de yapabileceğime inandığım için başvurdum" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

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