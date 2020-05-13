Mersin iftar saati: 13 Mayıs 2020 Çarşamba Mersin İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Mersin'de iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 20. gününde Mersin iftar saati sorgulanmaya başladı. Mersin'de yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 13 Mayıs Çarşamba günü Mersin iftar saati kaç? Mersin iftar vakti nedir? İşte, Diyanete göre Mersin iftar saatleri…

Ramazan ayının yirminci günü nedeniyle Mersin halkı, imsak vakti 03:54'de sahura kalkarak oruç için niyetlendi. Peki, Mersin iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saat merak ediliyor. 13 Mayıs Çarşamba günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Mersin iftar saati kaçta? İşte, Mersin iftar vakti:

13 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ İFTAR SAATİ: 19:47

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

ORUCU KASTEN BOZMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan'ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü'l-eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81). Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 261-262).