MERSİN Hürriyet Gazetesi'nin emektar muhabiri Müfit Bekiroğlu, son yolculuğuna uğurlandı
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MERSİN Hürriyet Gazetesi'nin emektar muhabiri Müfit Bekiroğlu, son yolculuğuna uğurlandı

14.03.2021 01:58 | Son Güncelleme: 14.03.2021 02:04

Hürriyet Gazetesi'nin emektar muhabiri Müfit Bekiroğlu, son yolculuğuna uğurlandıMERSİN'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Hürriyet Gazetesi eski muhabiri Müfit Bekiroğlu (83), son yolculuğuna uğurlandı.

Hürriyet Gazetesi'nin emektar muhabiri Müfit Bekiroğlu, son yolculuğuna uğurlandı

MERSİN'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Hürriyet Gazetesi eski muhabiri Müfit Bekiroğlu (83), son yolculuğuna uğurlandı. Çevresinde ve medya sektöründe 'Müfit Baba' olarak tanınan Bekiroğlu'nun cenazesinde, yakınları gözyaşı döktü.

Özel bir hastanede şubat ayından beri yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Müfit Bekiroğlu, gece geç saatlerde hayatını kaybetti. Uzun yıllar yaptığı Hürriyet Gazetesi muhabirliği döneminde birçok başarılı habere imza atan, çevresinde ve medya sektöründe 'Müfit Baba' olarak tanınan Müfit Bekiroğlu'nun cenazesi, hastaneden alındıktan sonra Akbelen Mezarlığı'na getirildi.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Gülsevim Bekiroğlu ile evli, biri kız, 2 çocuk babası Müfit Bekiroğlu'nun cenazesine, ailesinin yanı sıra Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe, kentte görev yapan gazeteciler, sivil toplum temsilcileri ve sevenleri katıldı. Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı cenazede yakınları gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Müfit Bekiroğlu'nun cenazesi, toprağa verildi.

MÜFİT BEKİROĞLU KİMDİR

1938 yılında Van'da doğdu. Lise ve üniversiteyi İstanbul'da okudu. Deniz yedek subayı olarak askerliğini yaptı. 1958 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabir olarak göreve başladı. 1963 yılından itibaren Adana bürosunda, Adana ve Kıbrıs muhabiri olarak çalıştı. Müfit Bekiroğlu, Mersin'de yaşamını sürdürüyordu.

MERSİN Hürriyet Gazetesi'nin emektar muhabiri Müfit Bekiroğlu, son yolculuğuna uğurlandı
MERSİN Hürriyet Gazetesi'nin emektar muhabiri Müfit Bekiroğlu, son yolculuğuna uğurlandı
MERSİN Hürriyet Gazetesi'nin emektar muhabiri Müfit Bekiroğlu, son yolculuğuna uğurlandı
MERSİN Hürriyet Gazetesi'nin emektar muhabiri Müfit Bekiroğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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