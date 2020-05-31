MERSİN Hamile eşi için kayısı toplamak istedi, çatıdan düşüp öldü
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MERSİN Hamile eşi için kayısı toplamak istedi, çatıdan düşüp öldü

Hamile eşi için kayısı toplamak istedi, çatıdan düşüp öldüMERSİN'de, hamile eşi kayısı isteyince toplamak üzere ağaca geçmek için çıktığı çatıdan düşen Hamza Sezer (32) yaşamını yitirdi.

31.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:16

Hamile eşi için kayısı toplamak istedi, çatıdan düşüp öldü

MERSİN'de, hamile eşi kayısı isteyince toplamak üzere ağaca geçmek için çıktığı çatıdan düşen Hamza Sezer (32) yaşamını yitirdi. Olay, Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi'nde meydana geldi. Hamza Sezer, 7 aylık hamile eşi Özlem ve 2 çocuğuyla birlikte arkadaşlarının ziyaretine gitti. Sezer, buradaki bahçede eşinin canı kayısı isteyince ağaçtan toplamaya karar verdi. Ağaca ulaşmak için evin çatısına çıkan Sezer, dengesini kaybederek, düştü. Eşinin haber vermesiyle gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Sezer'i ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hamza Sezer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Sezer'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Sezer çiftinin evine misafirliğe gittiği arkadaşı Yasin Atar, olay anında uyuduklarını belirterek, "Olay sırasında eşi, Hamza'nın fotoğrafını çekiyormuş. Biz de eşinin haber vermesiyle uyandık. Ambulansla hastaneye getirdik ama kurtaramadık" dedi.

MERSİN Hamile eşi için kayısı toplamak istedi, çatıdan düşüp öldü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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