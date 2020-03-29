Mersin "Evde Kal" çağrısına uyuyor 3 Ocak Atatürk Meydanı'ndan görüntüler Sahil şeridindeki boş parklar Parktaki sokak köpeği Mahalle ve parklardan görüntüler MERSİN - Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrılarına vatandaşların uyduğu gözlendi.

3 Ocak Atatürk Meydanı'ndan görüntüler

Sahil şeridindeki boş parklar

Parktaki sokak köpeği

Mahalle ve parklardan görüntüler MERSİN - Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrılarına vatandaşların uyduğu gözlendi.

Kaynak: AA