Mersin "Evde Kal" çağrısına uyuyor
3 Ocak Atatürk Meydanı'ndan görüntüler Sahil şeridindeki boş parklar Parktaki sokak köpeği Mahalle ve parklardan görüntüler MERSİN - Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrılarına vatandaşların uyduğu gözlendi.
29.03.2020 17:11 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:12
3 Ocak Atatürk Meydanı'ndan görüntüler
Sahil şeridindeki boş parklar
Parktaki sokak köpeği
Mahalle ve parklardan görüntüler MERSİN - Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrılarına vatandaşların uyduğu gözlendi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA