Mersin'deki otobüs kazasında 5 askerimiz şehit oldu! İşte olay yerinden ilk görüntüler Mersin'in Mut ilçesinde Kıbrıs'a gidecek askerleri taşıyan otobüs Yapıntı Mahallesi Zeytinlik mevkiinde devrildi. 5 askerimizin şehit olduğu kazada olay yerinden ilk görüntüler geldi.

Mersin'in Mut ilçesinde freni boşalan askerlerin sevk edildiği otobüs, şarampole yuvarlandı. Kazada 5 askerimiz şehit olurken olay yerinden ilk görüntüler de gelmeye başladı.

VİRAJI ALAMADI

KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan Alaşehir Sarıkız Turizm firmasına ait sürücüsü öğrenilemeyen 45 KA 4777 plakalı otobüs, Mut-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi.

10 ASKER YARALI

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kaza sonucu 5 askerimiz şehit oldu, 10 askerimiz yaralandı. Öte yandan otobüsün şoförü de hayatını kaybetti.

İşte kaza yerinden ilk görüntüler;