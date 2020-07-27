Mersin'deki otobüs kazasında 5 askerimiz şehit oldu! İşte olay yerinden ilk görüntüler
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Mersin'deki otobüs kazasında 5 askerimiz şehit oldu! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Mersin'in Mut ilçesinde Kıbrıs'a gidecek askerleri taşıyan otobüs Yapıntı Mahallesi Zeytinlik mevkiinde devrildi. 5 askerimizin şehit olduğu kazada olay yerinden ilk görüntüler geldi.

27.07.2020 09:19 | Son Güncelleme: 27.07.2020 09:27

Mersin'in Mut ilçesinde freni boşalan askerlerin sevk edildiği otobüs, şarampole yuvarlandı. Kazada 5 askerimiz şehit olurken olay yerinden ilk görüntüler de gelmeye başladı.

VİRAJI ALAMADI

KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan Alaşehir Sarıkız Turizm firmasına ait sürücüsü öğrenilemeyen 45 KA 4777 plakalı otobüs, Mut-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi.

10 ASKER YARALI

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kaza sonucu 5 askerimiz şehit oldu, 10 askerimiz yaralandı. Öte yandan otobüsün şoförü de hayatını kaybetti.

İşte kaza yerinden ilk görüntüler;

Mersin'deki otobüs kazasında 5 askerimiz şehit oldu! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Mersin'deki otobüs kazasında 5 askerimiz şehit oldu! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Mersin'deki otobüs kazasında 5 askerimiz şehit oldu! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Mersin'deki otobüs kazasında 5 askerimiz şehit oldu! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Mersin'deki otobüs kazasında 5 askerimiz şehit oldu! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Mersin'deki otobüs kazasında 5 askerimiz şehit oldu! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Mersin'deki otobüs kazasında 5 askerimiz şehit oldu! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Haber Yorumları (11)
ÜZÜCÜ2: ŞÖFÖR VEFAT ETMİŞ ZATEN SİZ TUTUKLANSIN DİYORSUNUZ. KLAVYECİ TAYFALAR HABERLERİ İYİ ANALİZ ETMEDEN YORUM YAPMAYIN
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DÜZCELİ: İnnalillahi ve inna ileyhiraciun. . Rabbim ailelerine sabır versin.
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RVR: Son zamanlarda bu otobüs devrilmesi ile verdiğimiz şehit haberleri çok görünmeye başladı. Umarım altından başka bir şey çıkmaz!
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