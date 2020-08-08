Mersin'deki kazada yaralanan 5 askerin tedavisi sürüyor Mersin'in Mut ilçesinde 4 askerin şehit olduğu, 2 şoförün de hayatını kaybettiği otobüs kazasında yaralanan 5 askerin tedavisi, kentteki hastanelerde devam ediyor.

Mersin'in Mut ilçesinde 4 askerin şehit olduğu, 2 şoförün de hayatını kaybettiği otobüs kazasında yaralanan 5 askerin tedavisi, kentteki hastanelerde devam ediyor.

Kazanın ardından durumları ağır olduğu için ambulans helikopterler ve karayoluyla Mersin'deki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralı askerlerden biri daha tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 asker ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 3 askerin tedavileri ise sürüyor.

27 Temmuz tarihinde Mut ilçesinde meydana gelen kazada 4 asker şehit olmuş, 2 sürücü hayatını kaybederken, 27 asker de yaralanmıştı. - MERSİN

Kaynak: İHA