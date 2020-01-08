Mersin'de yol çöktü
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Mersin'de yol çöktü

Mersin'in Silifke ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle yol çöktü.

08.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:03
Mersin'de yol çöktü

'in ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle yol çöktü. Çöken yol trafiğe kapatıldı.


Silifke'nin mevkisinde devam eden aşırı yağışlar ve sel suları nedeniyle yol çöktü. Mersin'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Silifke, Mut, Karaman, Konya, Ankara yolunda 1 ile 8 metre arasından yarıklar oluştu.


Yol çökmesi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım Zeyne üzeri ve Kargıcak-Gökbelen arasından sağlanıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA
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