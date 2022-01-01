MERSİN (İHA) - Mersin'de yılın ilk günü denize girme etkinliği bu yılda devam etti

Mersin'in Bozyazı ilçesinde doğasever çevreci grup, 2022 yılının soğuk ilk gününde denize girerek mavi suların keyfini çıkardı

MERSİN - Yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Mersin'in Bozyazı ilçesinde doğasever çevreci grup, 2022 yılının ilk gününde denize girerek mavi suların keyfini çıkardı.

Her sene yeni yılın ilk günü denize girme etkinliği düzenleyen ve bu yıl Bozyazı sahilinde 8.'sini gerçekleştiren çevreci Turkuaz Grup üyeleri, geçen sene Covid-19 salgını dolayısıyla 'maske, mesafe ve hijyen' olarak belirledikleri etkinliklerinin temasını, bu yıl dünyayı tehdit eden 'kuraklık ve su tasarrufu' olarak belirledi.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Bozyazı Turkuaz Grup Lideri Dr. Bahadır Karakoç, Aydıncık, Bozyazı, Anamur, Gazipaşa gibi Taşelinde yer alan bölgede 365 gün denize girilebileceğini göstermek istediklerini söyledi. Bölgede turizmin sadece yaz ile sınırlı olmadığını, deniz kıyısında yer alan bölgede yüzme gibi bir sporu yaygınlaştırmayı, böylelikle lisanslı sporcular ve şampiyonlar çıkarmayı amaçladıklarını kaydeden Karakoç, "Şenlik havasında birlik ve beraberliği sağlamayı hedeflediğimiz ve 7 senedir devam ettirdiğimiz, artık geleneksel hale gelen 1 Ocak'ta denize girmeyi, bu yıl 8. defa, herkesin de katılabileceği, toplu bir şenlik havasında gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikle başta belirlediğimiz amacımıza ulaştık, artık bu etkinlik geleneksel hale geldi. İnşallah sonraki senelerde daha da coşkuyla gerçekleşir diye ümit ediyorum" dedi.

Her etkinlikte bir tema belirlediklerini, bu güne kadar bölge turizmi, muz üretimi ve sorunları, çilek yetiştiriciliği ve geçen senede tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sebebiyle 'maske, mesafe ve hijyen' temasını işlediklerini hatırlatan Karakoç, bu seneki temanın ise dünyayı ve bölgeyi tehdit eden 'kuraklık ve su tasarrufu' olarak belirlediklerini kaydetti. Karakoç, "Maalesef bu yıl çok kurak bir ilkbahar ve yaz geçirdik. Etrafımızdaki su kaynakları kurudu, yer altı suları bitti. Bunun nedeni, hepinizin de bildiği gibi insanoğlu sebepli küresel ısınmadan kaynaklandı. Küresel ısınma, atmosfere salınan gazların neden olduğu düşünülen, sera etkisi ile dünyada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artıştır. Kara, su ve havada görülen bu ısı artışı, güneş ışınlarını atmosfere hapsederek küresel iklim değişikliğini tetikliyor. İklim değişikliği ise beraberinde yağışlarda dengesizlik meydana getiriyor ve kuraklık, çölleşme, su baskınları, tayfunlar ya da doğa olaylarındaki artışlarla kendini gösteriyor" diye konuştu.

Sera gazlarını azaltmak için hükümetler düzeyinde tedbirler almanın yanında bireysel olarak da tedbir alınabileceğini dile getiren Karakoç, "Şimdi hep beraber Akdeniz'in serin kollarına giriyoruz. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, hayırlı, gönüllerinize göre bir yeni yıl diliyor, katkı ve destekleri için buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından denize giren grup üyeleri, Akdeniz'in soğuk sularında kulaç atarak, deniz içinde deve güreşi yaptılar. Denize giremeyen grup üyeleri de bol bol fotoğraf çekti. Etkinliğin sonunda ise grup üyeleri tarafından sahil temizliği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi ise katılımcılara sıcak çorba ikram etti.