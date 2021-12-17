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Mersin'de yayla yolları karla kaplandı

İhlas Haber Ajansı / Kıymet Gökçe - Haberler | Güncel

Mersin'de yayla yolları karla kaplandı Ekiplerin zorlu mücadelesi başladı Mersin'de merkeze bağlı yüksek kesimlerdeki yaylaların yolları, yoğun kar yağışının ardından karla kaplandı.

MERSİN (İHA) - Mersin'de yayla yolları karla kaplandı

Ekiplerin zorlu mücadelesi başladı

MERSİN - Mersin'de merkeze bağlı yüksek kesimlerdeki yaylaların yolları, yoğun kar yağışının ardından karla kaplandı. Karla mücadele çalışmalarına hızla geçen merkez ilçe Toroslar Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolları açmaya başladı.

Toros Dağlarının eteklerindeki yaylalarda yoğun kar yağışı etkili oluyor. Birçok yayla yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, Toroslar Belediyesi de ilçe sınırları içerisindeki yaylalarda etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, ulaşıma kapanan yolları iş makineleriyle açarak araç ve yaya trafiğini rahatlatıyor, olası kar yağışına karşı da tedbirlerine devam ediyor.

"Amacımız, hemşehrilerimizin mağdur olmaması"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaptığı açıklamada, vatandaşların herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için karla mücadele ekiplerinin 7/24 teyakkuz halinde olduğunu söyledi. Başkan Yılmaz, "İlçemizin yüksek rakımlı mahallelerinde etkili olan kar yağışı ile harekete geçerek karla mücadele çalışmalarımıza başladık. Amacımız, hemşehrilerimizin mağdur olmamaları. Araç ve yaya trafiğinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için ekiplerimiz, yol açma çalışmalarına devam edecek. En ufak bir olumsuzluğa anında müdahale eden ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Mersin'de yayla yolları karla kaplandı

Mersin'de yayla yolları karla kaplandı

Mersin'de yayla yolları karla kaplandı

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İhlas Haber Ajansı / Kıymet Gökçe - Son Dakika Haberleri

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