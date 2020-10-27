Mersin'de yasa dışı avlananlara ceza
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Mersin'de yasa dışı avlananlara ceza

27.10.2020 10:21 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:24
Mersin'de yasa dışı avlananlara ceza

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yasa dışı yollarla ve belgesiz avcılık yapan 4 kişiye işlem yapıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yasa dışı yollarla ve belgesiz avcılık yapan 4 kişiye işlem yapıldı.

Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ekipler, 19-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdikleri kontrollerde 61 avcıyı kontrol edip belgelerini inceledi.

Denetimlerde, yasa dışı avcılık statüsündeki 4 serpme, 3 asansör ve 4 misina ağına el konulurken, 4 kişiye de belgesiz avlanmaktan işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

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