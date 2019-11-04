Mersin'de 'Yargı reformunun ceza ve ceza muhakemesi hukuku bakımından değerlendirilmesi' semineri

04.11.2019 12:54

Mersin Barosu tarafından 7188 sayılı kanunla yürürlüğe giren 'Yargı reformunun ceza hukuku ve ceza muhakemesi bakımından değerlendirilmesi' konulu seminer düzenlendi.



KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi'nden Doç. Dr. Yavuz Erdoğan'ın sunumuyla, Mersin Barosu Konferans Salonunda düzenlenen seminere, Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Fatma Demircioğlu, Genel Sekreter Adnan Günbay, Mersin Noter Odası Başkanı Ahmet Yeşildağ, avukatlar ve stajyer avukatlar katıldı.



Seminerin açılış konuşmasını yapan Demircioğlu, her hukuksal düzenlemeden sonra Mersin Barosu olarak eğitim seminerleri düzenlediklerini belirterek, "7188 sayılı kanunla yürürlüğe giren yargı reformu içerisinde bulunan ceza hukukunun maddi boyutu nedir? Ceza muhakemesi açısından bize neler getirdi? Aleyhte ne gibi düzenlemeler var? Bu konularda Doç. Dr. Yavuz Erdoğan bizleri aydınlatacak" dedi.



"Avukatlık sınavı, sürekli gündeme gelen ama sürek ötelenen bir konu"



Doç. Dr. Yavuz Erdoğan sunumunda, 17 Ekim 2019 tarihinde TBMM'de onaylanan, 24 Ekim 2019 tarihinde de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 1. Yargı Reformu Paketi olarak anılan, 7188 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Başka Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu bakımından değerlendirilmesi, 7188 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler, ön ödeme kurumunda yapılan değişiklikler, eklenen yeni suç tipleri, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu bakımından değerlendirilmesi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Kanunda yapılan değişiklikle birlikte, ön ödeme kurumu kapsamının genişletilmesinin faydalı olduğunu ve daha da genişletilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Ancak ön ödeme şartlarına baktığımızda, ön ödemeden faydalanma sayısında sınır konulmamış olması, kanaatimizce eksikliktir. Özellikle define arayanların bu eylemelerini sürekli tekrarladıklarını dikkate aldığımızda, defalarca bu kurumdan faydalanması toplum nezdinde adalete güveni zedeleyecektir" diye konuştu. Kanunda, ceza hukuku bakımından maddi ceza ve ceza muhakemesi hukuku dışında da çok önemli düzenlemeler yapıldığını belirten Erdoğan, "Özellikle hukuk fakülteleri mezunları için hukuk yeterlilik sınavı, son derece önemli bir düzenleme. Ancak avukatlık sınavı, sürekli gündeme gelen ama sürekli ötelenen bir konu" ifadesini kullandı.



Seminerin sonunda Genel Sekreter Adnan Günbay, aydınlatıcı sunumu nedeniyle Yavuz Erdoğan'a teşekkür ederek plaket takdim etti. - MERSİN

Kaynak: İHA