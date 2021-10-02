Mersin'de yaralı orman işçisi 2 kilometre sedyede taşınarak hastaneye ulaştırıldı
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Mersin'in Aydıncık ilçesinde orman çalışması sırasında kestiği ağacın altında kalan işçi ağır yaralandı.
MERSİN (AA) - Mersin'in Aydıncık ilçesinde orman çalışması sırasında kestiği ağacın altında kalan İşçi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, orman işçisi Tevfik Can, Pembecik Mahallesi Şirşir mevkisinde yürütülen çalışmalar sırasında kestiği ağacın altında kaldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu işçiyi ağacın altından kurtardı.
Zorlu arazi koşulları nedeniyle, ekiptekiler tarafından yaklaşık 2 kilometre sedyede taşınan Can, ambulansa alınarak Aydıncık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri