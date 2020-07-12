Mersin'de yangın mağduru vatandaşların evleri belediye tarafından onarılıyor
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Mersin'de yangın mağduru vatandaşların evleri belediye tarafından onarılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince başlatılan yeni uygulama kapsamında, yangın mağduru dar gelirli ailelerin evleri onarılarak yenilendiği bildirildi.

Mersin'de yangın mağduru vatandaşların evleri belediye tarafından onarılıyor
12.07.2020 12:24 | Son Güncelleme: 12.07.2020 13:06

Mersin Büyükşehir Belediyesince başlatılan yeni uygulama kapsamında, yangın mağduru dar gelirli ailelerin evleri onarılarak yenilendiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında başlatılan yeni uygulama kapsamında, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmayla, yılın ilk aylarında 3 evin onarımı hızla tamamlandı. Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi ile Erdemli ilçesi Çamlı ve Tömük mahallelerinde yaşayan yangın mağduru vatandaşların evleri daha kullanışlı ve güzel bir hale getirildi. Aradan geçen salgın sürecinde tadilat çalışmalarına ara veren ekipler, yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir evin onarım çalışmalarını başlattı.

"Yeni bir çalışmayı hayata geçirdik"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, yangın mağduru vatandaşlara bazı yardımlarda bulunduklarını ancak evlerdeki hasarların onarılma çalışmasının 2020 yılı içerisinde hayata geçirildiğini söyledi. Yangından sonra eşyalar kadar binaların da ciddi hasar gördüğünü belirten Gökayaz, "Evlerinde yangın çıkan vatandaşlarımıza birtakım desteklerde bulunuyoruz. Bu, büyük ölçüde ev eşyası oluyor. Bununla beraber yeni bir çalışmayı hayata geçirdik. Yangın sonrasında sadece eşyalarda değil, binada da birtakım problemler ortaya çıkabiliyor. Biz de yangın sonrasında evlerin boya, badana ile tamiratı konusunda bir çalışmayı hayata geçirmeyi uygun bulduk" dedi.

"Gelen raporlara istinaden çalışmalarımız sürecek"

2020 yılında başlayan çalışmanın salgın sürecinde duraksama dönemi yaşadığını fakat yeni normalleşme süreciyle birlikte sürdürüldüğünü de ifade eden Gökayaz, "Bu çalışma 2020 yılında, Şubat ayı gibi başladı. Şubat döneminde 3 eve başlamıştık, araya bir salgın süreci girdi. Şu anda Tömük, Çamlı ve Davultepe'de 3 evimizi onardık. Mahmudiye Mahallemiz'deki bir evi de şu anda onarmaktayız. Gelen raporlara istinaden çalışmalarımız sürecek" diye konuştu.

15 ayda yangın ve sel mağduru 179 haneye 541 eşya desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ayrıca 1 Nisan 2019'dan bu yana yangından ve selden hasar görmüş 179 haneye 541 eşya desteğinde bulundu. İlgili yönetmeliğin 8. maddesinde yer alan, 'Yangında belirli bir süre kendisinin ya da geçindirmekte olduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan bireylere temel ev eşyası niteliğinde ayni yardım yapılabileceği' hükmü çerçevesinde yardımlarını sürdüren belediye ekipleri, 15 aylık süreçte 82 buzdolabı, 80 çamaşır makinesi, 46 fırınlı ocak, 127 bazalı yatak ve 206 çekyat yardımında bulundu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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