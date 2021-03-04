Mersin'de yangın çıkan evdeki anne ve 4 çocuğunu vatandaşlar kurtardı
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Mersin'de yangın çıkan evdeki anne ve 4 çocuğunu vatandaşlar kurtardı

04.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:16
Mersin'de yangın çıkan evdeki anne ve 4 çocuğunu vatandaşlar kurtardı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü, ikametteki Suriyeli anne ve 4 çocuğunu vatandaşlar kurtardı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü, ikametteki Suriyeli anne ve 4 çocuğunu vatandaşlar kurtardı.

Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir binanın 2. katında Suriye uyruklu ailenin oturduğu evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirip, ilk müdahaleyi de yangın söndürme tüpüyle yaptı.

Bu sırada evde 4 çocuk ve anne bulunduğunu öğrenen vatandaşlar, onları da dışarı çıkardı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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