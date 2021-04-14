Yangın çıkan evdeki 3 çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yangın çıkan evde mahsur kalan 3 çocuğu vatandaşlar kurtardı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yangın çıkan evde mahsur kalan 3 çocuğu vatandaşlar kurtardı.

İshak Efendi Sokak'taki apartmanın zemin katından dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler gelmeden önce binanın elektriklerini kapatan vatandaşlar, ailesi dışarıda olan 3 çocuğu dumanların arasından çıkardı.

Durumları iyi olan çocuklar, sağlık ekipleri tarafından kontrol amacıyla ambulansa alındı. Yangını duyan aile de olay yerine geldi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı