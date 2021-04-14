Yangın çıkan evdeki 3 çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı
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Yangın çıkan evdeki 3 çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in Erdemli ilçesinde yangın çıkan evde mahsur kalan 3 çocuğu vatandaşlar kurtardı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yangın çıkan evde mahsur kalan 3 çocuğu vatandaşlar kurtardı.

İshak Efendi Sokak'taki apartmanın zemin katından dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler gelmeden önce binanın elektriklerini kapatan vatandaşlar, ailesi dışarıda olan 3 çocuğu dumanların arasından çıkardı.

Durumları iyi olan çocuklar, sağlık ekipleri tarafından kontrol amacıyla ambulansa alındı. Yangını duyan aile de olay yerine geldi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Yangın çıkan evdeki 3 çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Yangın çıkan evdeki 3 çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Yangın çıkan evdeki 3 çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Yangın çıkan evdeki 3 çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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