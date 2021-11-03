Mersin'de yangın çıkan evde hasar oluştu

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Adnan Menderes Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Bu arada yangın çıktığı anda evde yaşayan kadının, çocuğunu alarak dışarı çıktığı öğrenildi.

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