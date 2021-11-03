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Mersin'de yangın çıkan evde hasar oluştu

AA / Derviş Çömez - Haberler | Güncel
Mersin'de yangın çıkan evde hasar oluştu

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Adnan Menderes Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Bu arada yangın çıktığı anda evde yaşayan kadının, çocuğunu alarak dışarı çıktığı öğrenildi.

Mersin'de yangın çıkan evde hasar oluştu

AA / Derviş Çömez - Son Dakika Haberleri
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