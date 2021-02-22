Mersin'de yamaç paraşütçüleri kar manzarasında atlayış yaptı

Doğu Akdeniz'in önemli turizm kentlerinden Mersin'de, Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan 1453 rakımdaki yaylada atlayış yapan yamaç paraşütü tutkunları, kar manzarası eşliğinde gökyüzünde süzülüp keyifli anlar yaşadı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yamaç paraşütü tutkunları için ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan 1453 rakımlı Arslanköy Mahallesi'nde etkinlik düzenlendi.

Zorlu tırmanışın ardından Yaylacık tepesine ulaşan paraşütçüler, kar manzarası eşliğinde atlayıp uçuş yaptı.

Gökyüzünde dakikalarca süzülen uçuş tutkunlarının Türk bayrağını da dalgalandırdığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, yamaç paraşütünün daha fazla ilgi görmesi için çalıştıklarını aktardı.

Toroslar'ın eşsiz güzelliklerini doğa sporlarıyla buluşturmayı amaçladıklarını kaydeden Yılmaz, "Bu sporu ilçemizde daha da geliştireceğiz. Bu aktivitelerle ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Paraşütçü Mustafa Aydın Ayhan da bölgenin uçuş tutkunları için elverişli yapıya sahip olduğunu belirterek, "11 kişilik bir grupla uçuş yaptık. Burası yamaç paraşütü için çok uygun bir alan. Burada kar manzarası eşliğinde uçuş yapmanın keyfini çıkardık. Uçuşumuzu 1 Mart Arslanköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüne itfahen gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci