Mersin'de yaban keçisini kaçak avlayan 2 kişiye 64 bin 746 lira ceza kesildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, kaçak yaban keçisi avladığı belirlenen 2 kişiye 64 bin 746 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Silifke Şefliği ekipleri, Hırmanlı Mahallesi Karayar mevkisinde yaban keçisi avlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye ulaşan ekipler, 2 kişinin kaçak olarak bir yaban keçisi avlandığını ve derisini yüzdüğünü belirledi.

Kaçak avlanan 2 kişiye 64 bin 746 lira ceza uygulandı.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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