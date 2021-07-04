Mersin'de vefat eden Kore gazisi Halil Gürsoy son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de vefat eden Kore gazisi Halil Gürsoy son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'de vefat eden Kore gazisi Halil Gürsoy son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Derviş Çömez - Haberler | Güncel

Mersin'in Erdemli ilçesinde 92 yaşında vefat eden Kore gazisi Halil Gürsoy'un cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 92 yaşında vefat eden Kore gazisi Halil Gürsoy'un cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi.

Gürsoy için Karaahmetli Mahallesi'ndeki İmirzeli Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Kore gazisinin ailesinin yanı sıra Erdemli Kaymakamı Avni Kula, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Gürsoy'un Türk bayrağına sarılı naaşı, İmirzeli Mezarlığı'nda toprağa verildi.???????

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Mersin'de vefat eden Kore gazisi Halil Gürsoy son yolculuğuna uğurlandı
Mersin'de vefat eden Kore gazisi Halil Gürsoy son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Numan Kurtulmuş Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Müge Anlı Ece Çeşmioğlu Çağla Altunkaya
Spor Diego Ali Koç Burak Elmas Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de vefat eden Kore gazisi Halil Gürsoy son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 11:25:11. #1.15#

title