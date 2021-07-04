Mersin'de vefat eden Kore gazisi Halil Gürsoy son yolculuğuna uğurlandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde 92 yaşında vefat eden Kore gazisi Halil Gürsoy'un cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde 92 yaşında vefat eden Kore gazisi Halil Gürsoy'un cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi.
Gürsoy için Karaahmetli Mahallesi'ndeki İmirzeli Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Kore gazisinin ailesinin yanı sıra Erdemli Kaymakamı Avni Kula, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
Kılınan namazın ardından Gürsoy'un Türk bayrağına sarılı naaşı, İmirzeli Mezarlığı'nda toprağa verildi.???????
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez