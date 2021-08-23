Mersin'de vatandaşlar sahillere akın etti
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Mersin'de vatandaşlar sahillere akın etti

İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi - Haberler | Güncel

Mersin'de vatandaşlar sahillere akın etti Mersin'in Silifke İlçesinde termometreler 40 dereceyi gösterirken, sıcak nedeniyle Atakent, Taşucu ve İncekum sahillerinde yoğunluk oluştu.

Mersin'de vatandaşlar sahillere akın etti

MERSİN - Mersin'in Silifke İlçesinde termometreler 40 dereceyi gösterirken, sıcak nedeniyle Atakent, Taşucu ve İncekum sahillerinde yoğunluk oluştu.

Silifke'de mevsim normallerinde seyreden sıcaklık değerleri yükselişe geçti. Ağustos ayının bugüne kadar serin bir şekilde geçirildiği Silifke'de bazı termometrelerde sıcaklık değeri 40'ı gösterdi.

Sıcak ve yakıcı bir havanın hakim olduğu İlçede sahiller yerli halk ve günübirlikçilere kaldı. Sıcak havada birçok vatandaş ağaçların altındaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Deniz suyu sıcaklığının 25 dereceyi bulduğu sahilde dalgaya rağmen deniz keyfi yapanlar da oldu. Çoğunluğun ise sahil kenarında güneşlenmeyi ve dinlenmeyi tercih ettiği görüldü.

Okulların açılmasına az bir zaman kala sahillerde yoğunluk yaşandığını belirten işletmeci Mesut Öztürk, "Okulların açılmasına az bir zaman kala vatandaşlar sahillere akın etti. Sıcakların artış göstermesi ile özellikle hafta sonları plajlarımız kalabalık oluyor" dedi.

Silifke'de sezonun Ekim ayına kadar devam edeceğini belirten işletmeci Fatma Yalçın, "Hafta içi plajlar sakin geçerken, hafta sonu kalabalık oluyor. Ekim ayına kadar sezonun devam edeceğini tahmin ediyorum" dedi.

Mersin'de vatandaşlar sahillere akın etti
Mersin'de vatandaşlar sahillere akın etti
Mersin'de vatandaşlar sahillere akın etti
Mersin'de vatandaşlar sahillere akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi

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