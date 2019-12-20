Mersin'de Uluslararası Turunçgil Kongresi Hatıra Ormanı oluşturuldu

20.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:23

MERSİN (İHA) – Mersin'de, 2020 yılında narenciye üreticisi ve ihracatçısı ülkelerin katılımı ile gerçekleştirilecek olan 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi adına hatıra ormanı oluşturularak fidanlar toprakla buluşturuldu.



Gözne yolu Dalakderesi mevkinde oluşturulan hatıra ormanı törenine, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman da katıldı.



Vali Su, törende yaptığı konuşmada, 2020 Mersin Uluslararası Turunçgil Kongresinin Mersin ve Türkiye açısından önemini vurgulayarak, kongrenin önemli kazanımlar sağlayacağının altını çizdi. Mersin'in bu organizasyona en iyi şekilde ev sahipliği yapacağını belirten Su, hatıra ormanının oluşturulmasını sağlayan Bölge Müdürü Akduman'a teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Vali Su ve katılımcılar, fidanları topakla buluşturdu. - MERSİN

Kaynak: İHA