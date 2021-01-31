Mersin'de trafikte 3 kadına sopayla saldırdığı iddia edilen sanığa verilen 9 bin lira ceza ertelendi
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Mersin'de trafikte 3 kadına sopayla saldırdığı iddia edilen sanığa verilen 9 bin lira ceza ertelendi

31.01.2021 12:35 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:44
Mersin'de trafikte 3 kadına sopayla saldırdığı iddia edilen sanığa verilen 9 bin lira ceza ertelendi

Mersin'in Mezitli ilçesinde, trafikte 3 kadına sopayla saldırdığı iddia edilen sanığa "basit yaralama" suçundan verilen 9 bin lira ceza ertelenirken, cezayı yetersiz bulan müşteki avukatı, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da tepki gösterdi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, trafikte 3 kadına sopayla saldırdığı iddia edilen sanığa "basit yaralama" suçundan verilen 9 bin lira ceza ertelenirken, cezayı yetersiz bulan müşteki avukatı, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da tepki gösterdi.

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde 13. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanık A.G ve müşteki kadınlar D.K, F.K, H.K. ile tarafların avukatları katıldı.

Sanık A.G, trafikte 3 kadının, yanındaki kızına saldırdığını iddia ederek, kızına yardım etmek için elindeki tahta parçasıyla kadınlara vurduğunu söyledi.

Müşteki kadınlar ise A.G'nin kızının kendilerine saldırdığını ve sanığın da sopayla kendilerine vurduğunu kaydetti.

Sanık A.G'ye "basit yaralama" suçundan 9 bin lira ceza veren hakim, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Müştekilerin avukatı Hibe Gökalp, yaptığı yazılı açıklamada, verilen cezanın, kadına karşı şiddetle mücadelede yetersiz olduğunu belirtti.

Hükmün açıklanmasının da geri bırakıldığını anımsatan Gökalp, "Darp hadisesi video görüntülerinde sabit. Trafikte, kamuya açık alanda erkek şahıs tarafından 3 kadın müvekkilim sopayla darbedildi. Buna rağmen sanık hakkında 3'er bin lira gibi cüzi bir para cezası verildi. Kadına karşı şiddette daha caydırıcı bir cezanın verilmesini ümit ederek, karara karşı üst mahkemeye itiraz hakkımızı kullandık." ifadesini kullandı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, 28 Nisan 2020'de, 2. Çevre Yolu'nda trafikte seyir halindeki kadınlar F.K, H.K. ve D.K. aynı güzergahta seyreden A.G. ve kızıyla henüz belirlenemeyen nedenle tartışmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.G, 3 kadına elindeki sopayla vurmuş, bunun üzerine taraflar birbirlerinden şikayetçi olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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