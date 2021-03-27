Mersin'de tiyatrocular down sendromlu genç için sahne aldı
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Mersin'de tiyatrocular down sendromlu genç için sahne aldı

Anadolu Ajansı / Derviş Çömez - Haberler | Kültür Sanat
Mersin'de tiyatrocular down sendromlu genç için sahne aldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde down sendromlu genç, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla 500 kişilik salonda kendisi için sahnelenen oyunu tek başına izlemenin keyfini yaşadı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde down sendromlu genç, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla 500 kişilik salonda kendisi için sahnelenen oyunu tek başına izlemenin keyfini yaşadı.

Erdemli Belediyesi Kültür Müdürlüğü, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde, kentte "başkan" olarak tanınan down sendromlu Mehmet Ali Şavk'a sürpriz yapmak istedi.

Tiyatro oyuncuları, Şavk için Belediye Kültür Merkezinde iki perdelik "Yatırlı Günler" adlı oyunu sahneledi.

Down sendromlu Mehmet Ali Şavk da 500 kişilik salonda tek başına oyunu izlemenin keyfini yaşadı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, down sendromlu gencin sanatsal faaliyette yer almasından mutluluk duyduklarını dile getirerek oyuncuların 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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