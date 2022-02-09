Tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı - Haberler
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Tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı

AA - Güncel
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Mersin'in Tarsus ilçesinde tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Çevik'in kullandığı 06 AP 6916 plakalı kamyon, Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 TA 864 plakalı tırla çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonun kupasında sıkışan Çevik, itfaiyenin kapıyı kesmesinin ardından taşındığı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolun tek şeridi, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı

Tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı

Tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı

AA - Güncel

Mehmet Çevik, Tarsus, Mersin, Güncel, Haberler

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