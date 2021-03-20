Mersin'de tırı trafikten men edilen sürücü polisin silahını alarak kaçtığı limon bahçesinde yakalandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde yol kontrolü sırasında tırı trafikten men edilen sürücü, trafik polisinin silahını alarak kaçtığı limon bahçesinde kovalamaca sonucu yakalandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde yol kontrolü sırasında tırı trafikten men edilen sürücü, trafik polisinin silahını alarak kaçtığı limon bahçesinde kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çeşmeli Mahallesi'nde araç kontrolü yapan polis, G.K'nin kullandığı 34 DGJ 964 plakalı tırı durdurarak sürücüden belgelerini istedi.
İncelemede belgelerinde eksiklik bulunan aracın trafikten men edilmesine karar verildi.
Bu sırada tırda bulunan M.B.O.K. polislerle tartışmaya başladı. Aracı bağlanan sürücü G.K, trafik polisinin silahını alarak önce başına dayadı, daha sonra limon bahçesine kaçtı.
Kovalamaca sonrası yakalanan G.K, görevli memura mukavemetten gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez