Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü adına yurt dışında faaliyet yürüttükleri ve örgütle irtibatlı oldukları değerlendirilen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 14 şüphelinden 11'ini, kent merkezi ve Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Adresinde bulunamayan 3 şüpheli aranıyor.

Açıklamada, şüphelilerin HDP'nin 20 Mart'ta Akdeniz ilçesinde düzenlediği etkinlikte yasa dışı slogan attıkları ve terör örgütünün renklerini simgeleyen bez parçaları taşıdıkları bilgisine de yer verildi.

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri

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