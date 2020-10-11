Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 33 yaralı
11.10.2020 22:13 | Son Güncelleme: 11.10.2020 22:23
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
Köserlerli Mahallesi Devrent mevkisinde, Ceyhan Koç idaresindeki 81 EG 437 plakalı midibüs devrildi.
Kazada 1 işçi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti, 33 işçi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci