Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 33 yaralı
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Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 33 yaralı

11.10.2020 22:13 | Son Güncelleme: 11.10.2020 22:23
Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 33 yaralı

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Köserlerli Mahallesi Devrent mevkisinde, Ceyhan Koç idaresindeki 81 EG 437 plakalı midibüs devrildi.
Kazada 1 işçi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti, 33 işçi yaralandı.

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 33 yaralı

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 33 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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