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Mersin'de Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı temizlik çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mersin'de Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı temizlik çalışmaları sürüyor

Mersin sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Mersin sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği, Gençlik ve Spor Bakanlığı Damla Gönüllülük Hareketi ile Gençlik Merkezi Gönüllüleri, Uluslararası Akdeniz Gönüllülük Derneği üyelerinin de katılımıyla, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı sahili boyunca temizlik çalışması yapıldı. '21 Eylül Dünya Temizlik Günü' dolayısıyla, 'Her canlı bizim için değerlidir' sloganıyla yapılan etkinlikte, temiz çevrenin önemine dikkat çekilirken, toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak amaçlandı.

Yüzlerce metre uzunluğundaki Kazanlı sahiline vuran tarımsal ve balıkçılık atıkları ile piknikçilerin bıraktığı atıkların yanı sıra, Suriye'ye ait Akdeniz kıyısında bulunan bir enerji santralinden sızarak Kazanlı sahillerine ulaşan petrol atıkları da dikkatle toplandı. Toplanan poşetler dolusu çöp ve atıklar, bertaraf tesisine ulaştırılmak üzere çöp taksiye yüklenerek sahilden çıkarıldı.

"Her canlının yaşamı ve yaşam alanı korunmalıdır"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yaptığı açıklamada, '21 Eylül Dünya Temizlik Günü'nü kutladı, belediye olarak temiz ve sağlıklı bir çevre için ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu vurguladı. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın herkesin en büyük sorumluluklarından olduğunun altını çizen Gültak, "Sadece insanlarımızın yaşadığı çevreyi değil, diğer tüm canların ve canlıların da yaşadığı habitatları korumak zorundayız. Çünkü bütün canlıların yaşam hakkı kutsal ve dokunulmazdır. Gelecek nesillere de daha temiz, sağlıklı ve yaşanılabilir bir dünya ve doğa bırakmak hepimizin en büyük sorumluluğu. Halkımızın da bu konuda duyarlı davranması tek ricamızdır. Kazanlı sahilimizde gerçekleşen temizlik kampanyasına katılan yerli ve yabancı gençlerimize, çevre gönüllülerine ve ekiplerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA)

Mersin'de Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı temizlik çalışmaları sürüyor

Mersin'de Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı temizlik çalışmaları sürüyor

Mersin'de Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı temizlik çalışmaları sürüyor

Mersin'de Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı temizlik çalışmaları sürüyor

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Haber: Mersin'de Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı temizlik çalışmaları sürüyor - Haberler
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