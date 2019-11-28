Mersin'de sulama havuzuna düşen otomobildeki kadın hayatını kaybetti
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Mersin'de sulama havuzuna düşen otomobildeki kadın hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde, sulama havuzuna düşen otomobildeki kadın yaşamını yitirdi.

28.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:30
Mersin'de sulama havuzuna düşen otomobildeki kadın hayatını kaybetti

'in ilçesinde, sulama havuzuna düşen otomobildeki kadın yaşamını yitirdi.

Bünyamin Şenol, Mahallesi'ndeki bahçesini sulayan vanayı açmak için 33 VPE 11 plakalı otomobilini sulama kanalının kenarına park etti.

Bu esnada kontrolden çıkarak geri giden otomobil sulama havuzuna düştü.

Olay yerine giden kurtarma ekipleri, Şenol'un araçtaki eşi Zeynep Şenol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA
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