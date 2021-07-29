Mersin'de su altı haritacılığına yönelik uygulama ve araştırma merkezi kuruldu
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Mersin'de su altı haritacılığına yönelik uygulama ve araştırma merkezi kuruldu

Mersin'de su altı haritacılığına yönelik uygulama ve araştırma merkezi kuruldu
Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel

Mersin Üniversitesince (MEÜ) Deniz Araştırmaları ile Hidrografik Ölçmeler ve İnsansız Deniz-Hava Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Mersin Üniversitesince (MEÜ) Deniz Araştırmaları ile Hidrografik Ölçmeler ve İnsansız Deniz-Hava Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, su altı haritacılığı alanında çalışmalar yürütecek merkez, Resmi Gazete'de yayımlanarak kuruluşunu tamamladığı bildirildi.

Açıklamada, merkezin müdürlüğüne Fen Bilimleri Enstitüsü'nden Doktor Öğretim Üyesi Ali Ulvi atandığı belirtildi.

Kurulan merkez ile su altına yönelik araştırma, geliştirme, proje yürütme, teknik eleman yetiştirme, kalkınmaya katkı sağlama ve Mavi Vatan'ın deniz kadastrosu ve haritacılık faaliyetleri için altyapı oluşturması hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

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