Mersin'de sosyal mesafeli ilk cuma namazı kılındı - Mersin'de sosyal mesafeli ilk cuma namazı kılındı Camiler dışında futbol sahalarında da tedbirler alınarak namaz kılınırken, binlerce kişi cemaatle namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı Mersin'de de İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından Seyfi Ali Türkoğlu-Şafak Erdur Futbol Sahasında ilk namaz...

- Mersin'de sosyal mesafeli ilk cuma namazı kılındı

Camiler dışında futbol sahalarında da tedbirler alınarak namaz kılınırken, binlerce kişi cemaatle namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı

Mersin'de de İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından Seyfi Ali Türkoğlu-Şafak Erdur Futbol Sahasında ilk namaz kıldırıldı

MERSİN - Korona virüs salgını dolayısıyla 16 Mart'tan beri kapalı olan camilerde, uzun bir aradan sonra ilk cuma namazı maske takılıp, sosyal mesafeye uyularak kılındı. Camiler dışında futbol sahalarında da tedbirler alınarak namaz kılınırken, binlerce kişi cemaatle namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı.Mersin'de de İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından Seyfi Ali Türkoğlu-Şafak Erdur Futbol Sahasında ilk namaz kıldırıldı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta vatandaşlara kapıları kapatılan camiler, normalleşme süreci adımları kapsamında bugün yeniden açıldı. Vatandaşların maske takıp, sosyal mesafeye uyduğu ilk cuma namazına binlerce vatandaş katıldı. Camiler dışında futbol sahalarında da tedbirler alınarak namaz kılınırken, binlerce kişi cemaatle namaz kılmanın sevincini yaşadı. Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi'de Seyfi Ali Türkoğlu-Şafak Erdur Futbol Sahasında günler sonra cemaate ilk namazı kıldırdı. Maskesiz girmenin yasak olduğu namazda, saha girişinde sağlık ekipleri de vatandaşların tek tek ateşini ölçtü. Seccade ve maskesi olmayanlara tek kullanımlık seccade ile maske de dağıtılırken, vatandaşların yakın oturmasına izin verilmedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın da katıldığı namaz sonrası da vatandaşlar sosyal mesafeye uyarak dağıldı.

Kaynak: İHA