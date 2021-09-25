Mersin'de sivil toplum kuruluşu üyelerine eğitim verildi

ERDEMLİ, MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde 200 sivil toplum kuruluşu üyesine eğitim verildi.

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonundaki eğitimde, tarımsal alanlarda yabani otların yok edilmesinde kullanılan kimyasalların tarıma etkileri anlatıldı.

Konuşmaların ardından katılımcılara belge verildi.

Programa, Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ile Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt da katıldı.??????????????