Mersin'de sıcaktan bunalanlar sahillere koştu

Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, hissedilen hava sıcaklığının 46 dereceyi bulmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 36, hissedilen sıcaklığın da 46 dereye ulaştığı kentte, sıcaktan bunalan çok sayıda vatandaş, serinlemek için plajlara gitti.

Kentin önde gelen turizm merkezlerinden Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi, en çok rağbet gören plajlardan oldu.

Kızkalesi plajı Mersin'in yanı sıra Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kayseri, Konya, Kilis ve Kahramanmaraş gibi çevre illerden çok sayıda vatandaşın akınına uğradı.

Yerli turistlerin yanı sıra başta Almanya, Rusya ve Fransa'dan olmak üzere çok sayıda yabancı turist de Akdeniz'in sularında serinledi.

Tatilciler, suda serinlerken çocuklar da kumda oynayarak plajın keyfini çıkardı.

"Çok sayıda misafir geldi"

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersin'in, Doğu Akdeniz'in önemli turizm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Hafta sonlarında ilçede yoğunluk yaşandığını belirten Öztop, "Kızkalesi'nde hafta sonu muhteşem geçiyor. Çevre illerden, 2 gününü değerlendirmek için çok sayıda misafirimiz geldi. Sıcaktan kaçıp, 2 gününü güzel değerlendirmek isteyen vatandaşlar genelde Kızkalesi'ni tercih ediyorlar." dedi.

Otellerdeki yatak doluluk oranlarının, sıcakların artmasıyla üst noktaya çıktığını vurgulayan Öztop, hem turizmcilerin hem de tatilcilerin memnun olduğunu ifade etti.

Kızkalesi'nin, kum ve denizinin güzelliğinin yanı sıra tarihi bir yer olduğuna da dikkati çeken Öztop, "Kızkalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan çok önemli bir turizm bölgesi. Buranın müthiş bir kumu, 73 bin metrekare plajı var, hiç taş yok. Derinliği de çok güzel. Bu nedenle çocuklu aileler, çok iyi yüzme bilmeyenler güvenli derinliği nedeniyle burayı tercih ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA