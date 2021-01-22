Son dakika haber: Sanayi sitesindeki iş yerinde patlama: 3 yaralı
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Son dakika haber: Sanayi sitesindeki iş yerinde patlama: 3 yaralı

22.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:31

Bir son dakika haberine göre Mersin'in Erdemli ilçesinde sanayi sitesindeki LPG montaj servisinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde sanayi sitesindeki LPG montaj servisinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sanayideki iş yerinde otomobile montaj yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamada iş yeri sahibi Osman Ata ile çalışanlar Serkan Ata ve Kılıç Kalkan yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, iş yerinde çıkan küçük çaplı yangını söndürerek soğutma işlemi gerçekleştirdi.

Patlamanın sebebi araştırılıyor.

Son dakika haber: Sanayi sitesindeki iş yerinde patlama: 3 yaralı
Son dakika haber: Sanayi sitesindeki iş yerinde patlama: 3 yaralı
Son dakika haber: Sanayi sitesindeki iş yerinde patlama: 3 yaralı
Son dakika haber: Sanayi sitesindeki iş yerinde patlama: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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