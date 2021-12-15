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Mersin'de sahte alkolden 1 kişi hayatını kaybetti

Mersin'de sahte alkolden 1 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in Mut ilçesinde sahte alkol nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yoğun bakıma kaldırıldı.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Mut ilçesinde sahte alkol nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yoğun bakıma kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi'nde yaşayan Ali E.'nin (57) evinde kendi yaptıkları alkolü içen M.S. ve M.A., kendilerini kötü hissetmeleri üzerine Mut Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu Her ikisinin de durumlarının kötü olması nedeniyle burada yapılan ilk müdahalenin ardından M.A. ve M.S. Mersin'e sevk edildi.

Kendi yaptıkları alkol içenlerden Ali E.'den haber alamayan yakınları evine gittiklerinde, kapının kapalı olması nedeniyle polise haber verdi. Eve giren polis ve 112 sağlık ekibi Ali E.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Ali E.'nin cansız bedeni otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Alkolden zehirlenen M.S. ve M.A.'nin Mersin'de yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Mut Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hasan Çetin/İHA)

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