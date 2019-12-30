Mersin'de sağanak hayatı felç etti

30.12.2019 16:57 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:57

MERSİN'de etkili olan sağanak, hayatı felç etti. Caddelerin gölete döndüğü yağmur nedeniyle Anamur ilçesinde çilek ve muz seralarını su bastı.

Doğu Akdeniz'de geceden bu yana etkili olan kötü hava şartları, sabahtan itibaren Mersin'de sağanağa dönüştü. Sabaha karşı gök gürültülü ve ara ara kuvvetli sağanak şeklinde devam eden yağışlar, kent merkezinde ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte de ufak çaplı kazalar meydana geldi. Sahil bandından ise dalgalar kayaları parkın içlerine kadar fırlattı.

Kaynak: DHA