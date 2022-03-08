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Mersin'de Roman kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

AA - Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat
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Mersin'de Roman kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Mersin'de yaşayan Roman kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'de yaşayan Roman kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu binasında düzenlenen etkinlikte bir araya gelen kadınlar, kültürlerini yansıtan oyunlar oynandı, şarkılar söyledi.

Girne Amerikan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu, etkinlikte, 8 Mart'ın çok anlamlı bir gün olduğunu belirterek, Roman kadınların hak ve özgürlüklerinin savunulması gerektiğini söyledi.

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Kültür Sanat Koordinatörü Nurseren Tor da Roman kadınlarla sanat alanında önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Roman Kadın Hakları ve Eşitlik Derneği Başkanı Birsen Çokgezer, Roman kadınların hak ettikleri yerde olması için çok sayıda çalışma yapacaklarını, derneklerinin kadın dayanışması içerisinde olduğunu kaydetti.

Etkinlikte, Roman kadınların yaşadıkları sorunlar da ele alındı.

Mersin'de Roman kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Mersin'de Roman kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Mersin'de Roman kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Mersin'de Roman kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

AA / Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat

Dünya Kadınlar Günü, Akdeniz, Mersin, Mart, Kültür Sanat, Haberler

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