Mersin'de polis, kurban satış yerlerinde sahte para uyarısı yaptı
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Mersin'de polis, kurban satış yerlerinde sahte para uyarısı yaptı

Mersin'de polis, kurban satış yerlerinde sahte para uyarısı yaptı
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'de, Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarını gezen polis ekipleri, satıcıları sahte parayı nasıl ayırt edecekleri konusunda bilgilendirdi.

Mersin'de, Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarını gezen polis ekipleri, satıcıları sahte parayı nasıl ayırt edecekleri konusunda bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki kurban pazarını ziyaret etti.

Hayvan satıcılarıyla görüşen ekipler, kurban satıcılarına gerçek ve sahte para arasındaki farkları anlatıp uyarılarda bulundu.

Ekipler, satıcılara konuya ilişkin broşür dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen satıcılardan Ramazan Ölmez, polislerin uyarılarını dikkate alacağını belirtti.

Ölmez, "Polislerimiz sağ olsunlar, buraya kadar gelerek bizleri bilgilendirdi. Bundan sonra sahte ile gerçek paranın arasındaki farkı anlayabileceğiz. Çok faydalı bir çalışma oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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