Mersin'de pedallar daha fazla hareket için çevrildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de pedallar daha fazla hareket için çevrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mersin'de pedallar daha fazla hareket için çevrildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkez ve Tarsus'ta düzenlediği bisiklet turları ile Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutlamaya devam ediyor.

TARSUS (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkez ve Tarsus'ta düzenlediği bisiklet turları ile Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutlamaya devam ediyor. Caddelerin bisikletlerle turlandığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Bu yıl 'Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik' temasıyla gerçekleştirilen hafta kapsamında, şehir merkezinde düzenlenen bisiklet turunda ilk pedalı çeviren Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı oldu. Mersin Bisikletli Gezginler Derneği ve Mersin Bisiklet Derneği üyelerinin bisikletleri ile renk kattığı etkinlik taş bina önünde başladı. Sakarya Caddesi, İstiklal Caddesi, Kuva-i Milliye Caddesi ve Cengiz Topel Caddesi güzergahında devam eden etkinlik taş bina önünde son buldu.

Merkezde gerçekleştirilen bisiklet etkinliğine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ertan Liman, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Rıza Özdemir ve Hasan Gökbel, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve daire başkanları katıldı.

Tarsus'ta yapılan bisiklet turu ise Atatürk Caddesi Tuğralı kavşaktan başladı. Rasim Dokur Bulvarı, Langen Bulvarı, Kleopatra Kapısı, Şahmeran Heykeli'nin olduğu Makam meydanı ve kentin birçok caddesinden geçerek pedalların çevrildiği tur, Cumhuriyet Meydanı Atatürk anıtı önünde son buldu. Bisikletlerinin zillerini çalarak caddelerde ilerleyen katılımcılara, vatandaşlar da el sallayarak destek verdi. Çocukların da yer aldığı etkinlikte Tarsus sokakları bisikletlilerle renklendi.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Tarakçı, Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Müdürü Soner Yetgin, Tarsus Kent Konseyi Bisiklet Topluluğu Lideri Gökhan Özberk, topluluk üyesi bisikletçiler ve vatandaşlar katıldı.

Tarsus Kent Konseyi Bisiklet Topluluğu Lideri Gökhan Özberk, Tarsus'ta bisiklet kültürünü geliştirmek için birçok etkinlik düzenlediklerini ifade etti. Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinliği değerlendirerek, vatandaşları bisikletle ulaşıma davet eden Özberk, "Bütün insanlara, arkadaşlarımıza, dostlarımıza yılda bir gün de olsa işlerine, evlerine, pazara ya da nereye gidiyorlarsa 7 kilometreye kadar olan mesafelere arabayla değil bisikletle gitmelerini tavsiye ediyoruz" dedi. - MERSİN

Mersin'de pedallar daha fazla hareket için çevrildi

Mersin'de pedallar daha fazla hareket için çevrildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Belediye başkanı açık bırakılan çukurun başında 'Küfrü bana ediyorlar' diye isyan etti

Belediye başkanı açık bırakılan çukurun başında "Küfrü bana ediyorlar" diye isyan etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Amelia Hamlin Serenay Sarıkaya
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Mustafa Denizli Cristiano Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mustafa Demir Hakan Binbaşgil Antonio Guterres
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mersin'de pedallar daha fazla hareket için çevrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 10:59:59. #1.12#