Mersin'de park halindeki minibüs yandı
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Mersin'de park halindeki minibüs yandı

09.02.2021 23:25 | Son Güncelleme: 09.02.2021 23:28
Mersin'de park halindeki minibüs yandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde park halinde bulunan minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde park halinde bulunan minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Alata Mahallesi Hacı Ömer Var Caddesi'nde park halinde bulunan 33 YL 892 plakalı minibüsten dumanlar çıktığını fark eden mahalle sakinleri itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, park halindeki minibüste çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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