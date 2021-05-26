Mersin'de panelvan ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Ş'nin (23) kullandığı 61 EH 949 plakalı panelvan ile Mehmet C. (28) idaresindeki 01 TS 724 plakalı otomobil, D400 kara yolunun Akdere Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Hasan Ş. ile panelvandaki Yakup Ş. (19), Tarık Ş. (23) ve Oğuzhan Bilal Ç. (23) ile otomobil sürücüsü Mehmet C. ve yanındaki Ebru Ö. (27) yaralandı.

Ağır yaralı olan Oğuz Bilal Ç, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya