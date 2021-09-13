Mersin'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı - Haberler
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Mersin'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

AA / Derviş Çömez - Haberler | Güncel
Mersin'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Çeşmeli Mahallesi D400 kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 33 AAJ 261 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Mohammed Ali Kusser'e (14) çarptı.

Kazada yaralanan Kusser, 112 Acil Servis ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobilin çarpma anı yer alıyor.

AA / Derviş Çömez - Son Dakika Haberleri
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