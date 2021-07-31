Mersin'de orman yangınında görevli itfaiye aracı ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
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Mersin'de orman yangınında görevli itfaiye aracı ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Mersin'de orman yangınında görevli itfaiye aracı ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan - Haberler | Güncel

Mersin'in Silifke ilçesinde, orman yangınında görevli itfaiye aracı ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 itfaiye personeli yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, orman yangınında görevli itfaiye aracı ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 itfaiye personeli yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Dölek idaresindeki Büyükşehir Belediyesinin 33 KE 891 plakalı itfaiye aracı, Yeşilovacık Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 20 ADM 299 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada itfaiye aracının sürücüsü ile yanındaki Mehmet Kara yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan itfaiye personelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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