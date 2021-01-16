Mersin'de okul duvarları çocuklar için renklendiriliyor
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Mersin'de okul duvarları çocuklar için renklendiriliyor

16.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:38
Mersin'de okul duvarları çocuklar için renklendiriliyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde, çocuklara doğal yaşamı sevdirmek için okul duvarlarına resimler çiziliyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, çocuklara doğal yaşamı sevdirmek için okul duvarlarına resimler çiziliyor.

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, deniz ve doğal yaşama olan ilginin arttırılması için proje başlatıldı.

Proje kapsamında, Aslanlı Ortaokulu'nun görsel sanatlar öğretmeni Şengül Bulut Yel, Deniz ve Orman Okulu'nun duvarlarına caretta caretta, balık, yengeç ve kum zambağı figürleri çizdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, gazetecilere, çocuklara doğal yaşamı sevdirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yel de resimlerde nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambağına da yer verdiklerini belirterek, hem okulu hem ilçeyi tanıtmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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