Mersin'de molotofkokteyli atılan sağlık merkezinde yangın çıktı
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Mersin'de molotofkokteyli atılan sağlık merkezinde yangın çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir sağlık merkezinde, atılan molotofkokteyli nedeniyle yangın çıktı.

16.02.2020 02:08 | Son Güncelleme: 16.02.2020 02:08
Mersin'de molotofkokteyli atılan sağlık merkezinde yangın çıktı

'in ilçesindeki bir sağlık merkezinde, atılan molotofkokteyli nedeniyle yangın çıktı.

Girne Mahallesi Sait Polat Bulvarı'ndaki Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler, yangının çevredeki binalara yayılmasını önledi. Yangın nedeniyle merkezde hasar oluştu.

Polis, merkeze molotofkokteyli attıktan sonra kaçan şüpheli veya şüphelileri arıyor.

Kaynak: AA
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