Mersin'de molotofkokteyli atılan sağlık merkezinde yangın çıktı
Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir sağlık merkezinde, atılan molotofkokteyli nedeniyle yangın çıktı.
Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir sağlık merkezinde, atılan molotofkokteyli nedeniyle yangın çıktı.
Girne Mahallesi Sait Polat Bulvarı'ndaki Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler, yangının çevredeki binalara yayılmasını önledi. Yangın nedeniyle merkezde hasar oluştu.
Polis, merkeze molotofkokteyli attıktan sonra kaçan şüpheli veya şüphelileri arıyor.