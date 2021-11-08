Mersin'de Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi
AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel
Mersin'in Erdemli ilçesinde, "Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.
MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, "Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Şehit Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakım Evi öğrencilerine yönelik Yörük Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte lösemi hastalığıyla ilgili bilgi verdi.
Tollu, lösemi tedavisi gören çocuklara şifa dileğinde bulundu.
AA / Gül Meltem Temiz - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet