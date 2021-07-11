Mersin'de kuyuya düşen oğlağı kurtarmak isteyen kişi hayatını kaybetti
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Mersin'de kuyuya düşen oğlağı kurtarmak isteyen kişi hayatını kaybetti

Mersin'de kuyuya düşen oğlağı kurtarmak isteyen kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde kuyuya düşen oğlağı kurtarmak isteyen kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kuyuya düşen oğlağı kurtarmak isteyen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Belen köyünde yaşayan Mustafa Çimen'e (40) ait oğlak, su kuyusuna düştü.

Kuyuya düşen oğlağı kurtarmak isteyen Çimen, dengesini kaybederek yaklaşık 16 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Çimen'i kuyudan çıkardı.

Hayatını kaybettiği belirlenen Çimen'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

Son dakika haberi! Kuyuya düşen oğlağı kurtarmak isterken öldü
Son dakika haberi! Kuyuya düşen oğlağı kurtarmak isterken öldü
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