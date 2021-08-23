Mersin'de Kuran kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Mersin'de polis ekiplerince, Kuran kurslarında eğitim gören çocuklara trafik kuralları anlatıldı.

Mersin'de polis ekiplerince, Kuran kurslarında eğitim gören çocuklara trafik kuralları anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, il genelindeki camilere giderek Kuran kurslarında eğitim gören 3-11 yaş grubundaki çocuklara emniyet kemeri, kask kullanımı, yaya geçidini kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve trafik işaretleri konularında eğitim verdi.

Ekiplerce, eğitimin sonunda çocuklara kırmızı düdük ve "trafik dedektifi" kimlik kartları da dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz